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Zafer köyünde köprü ve dere ıslah çalışmaları tamamlandı

24.11.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl 11 Ağustos’ta sel afetinin yaşandığı Zafer köyünde yıkılan köprülerin yenileri inşa edilirken dere ıslah çalışmaları da tamamlandı.

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde köprüler yıkılmış, ev ve işyerleri sular altında kalmıştı. Sel sularıyla birlikte kamyon ve binek otomobillerin sürüklendiği köyde hayatın yeniden normale dönmesi için başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlanırken bölgede yıkılan köprülerin yenileri de inşa edildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğüne bağlı 233. Şube Şefliğince yapılan planlamalar doğrultusunda başlatılan çalışmalar neticesinde Zafer köyü ve çevresindeki dere yataklarının üzerine; ‘Zafer-1’, ‘Zafer-2’, ‘Öncüler-3’ ve ‘Milne-4’ köprülerinin inşaları tamamlandı. 24 metre uzunluğa, 9 metre genişliğe ve 5 metre yüksekliğe sahip köprüler Kemer Köprü mimarisinde inşa edildi.
Zafer köyünden geçen dere hattının ıslahı için yürütülen çalışmalarda 2 kilometrelik hat boyunca 10 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğinde perde duvar yapıldı.
Bozulan alt yapı ve su şebekesinin yeniden tesis edildiği köyde 5 bin 500 metre kare kilitli parke kullanılarak yol ve kaldırımlarda yenilendi.

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