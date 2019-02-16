Zajc, Jailson ve Valbuena Atiker Konyaspor beraberliğini değerlendirdiler

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanılan Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşması sonrasında sarı-lacivertlilerin yeni transferi Zajc, basına konuştu.
Sloven futbolcuya ilk maçındaki izlenimleri soruldu ve Zajc, "Taraftar inanılmazdı, burda oynamaktan dolayı çok mutluyum. İstediğimiz golü atamadık maalesef." dedi.
Konyaspor'un oldukça zor bir rakip olduğunu belirten Zajc, ürettikleri şansları değerlendiremedikleri, Zenit ve Beşiktaş'a daha iyi hazırlanmaları gerektiğini belirtti ve, "Kesinlikle zor bir rakibe karşı oynadık. Bazı ürettiğimiz şanslar vardı, olmadı. Zenit ve Beşiktaş karşılaşmasına karşı en iyi şekilde hazırlanmalıyız." diyerek konuşmasını sonlandırdı.
JAILSON: KAFAMIZI KALDIRMAMIZ GEREKİYOR
Jailson, konuşmasını başında istedikleri sonucu alamadıklarını ancak kafalarını kaldırmalarını gerketiğini belirtirken, "Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Avantajımız da vardı ama üstünlüğü kuramadık. Rakibimiz iyi savaştı, kurduğumuz baskıdan iyi çıktılar. Devam etmemiz gerekiyor, kafamızı kaldırmamız gerekiyor çünkü daha önümüzde maçlar var." dedi.
Konuşmasının devamında kontrataktan gol yemelerinin oyunların etki ettiğini belirtirken, "Aslında çok iyi konsantre olmuştuk ama kontrataktan gol yedik. Kafamızı kaldırdık, gol attık ama ofsayt oldu, maçı kazanamadık maalesef." diyerek konuşmasını sonlandırdı.
VALBUENA: BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ
Üzgün olduklarını belirten Valbuena, “Aslında bir şeyler üretebilecek gibi gözüktüğümüz an vardı ama pozisyonların devamını istediğimiz gibi getiremedik. Üzücü. Son adım hep eksik kaldı. Kazanmak için bitirmek gerekiyordu. Beraberlikle ayrıldık. Çok üzgünüz. Bazen takımlar 10 kişiyle, 11 olduklarından daha sağlam durular. Kesinlikle kazanmalıydık. Rakip 10 kişi kalmış ve biz öyle bir gol yedik. Devre öncesi eşitliği getirdik. İkinci yarıda ise az önce bahsettiğim nokta eksikti. Gerçekten büyük üzüntü yaşıyoruz.” dedi.
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