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  4. ’Zamazingo’ seyirciyle buluştu

’Zamazingo’ seyirciyle buluştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’nün 2020 sezonunun yeni oyunu olan ’Zamazingo’ seyirciyle buluştu.Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu Zamazingo, Aziz Nesin tarafından kaleme alındı.

Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’nün 2020 sezonunun yeni oyunu olan ’Zamazingo’ seyirciyle buluştu.
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu Zamazingo, Aziz Nesin tarafından kaleme alındı. Yönetmenliğini Elçin E. Karaahmet’in yaptığı oyunda; Büşra Arslan, Ceren Tüysüz, Derya Dobrişan, Hüseyin Demir, Olcay Çelik ve Yiğit Gürsoy rol aldı. Zamazingo’nun dekor tasarımını Anıl Ateş Işık, kostüm tasarımını Çiğdem Öztürk, dans koreografisini de Janna Elmalıoğlu üstlendi. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, politik ve sosyal durumu mizahi bir dille anlatan Zamazingo, seyircilerden tam not aldı.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, oyun sonunda yaptığı konuşmasında, sanatın hem sanat hem de toplum için olduğunu belirterek halkı daha çok sanatla buluşması için çalıştıklarını söyledi. Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosunun önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Başkan Kurt, “Son dönemde oyuncularımızın aldıkları ödüller bizi gururlandırıyor ve duygulandırıyor. Kendilerini kutluyorum. Sizlerin huzurunda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde prömiyeri yapılan oyuna, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile beraber çok sayıda tiyatro sever katıldı.

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