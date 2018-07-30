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Zargo Toure ve Eric Ayuk Trabzonspor için Türkiye'de

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.07.2018 09:23 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Fransa'nın Lorient takımından Zargo Toure ile ABD'nin Philadelphia Union takımında forma giyen Eric Ayuk'u Trabzon'a getirdi.

Zargo Toure ve Eric Ayuk Trabzonspor için Türkiye'de

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Fransa 2. lig ekiplerinden Lorient'te forma giyen 28 yaşında ve 1.83 boyundaki Senegalli stoper Zargo Toure'yi ve Amerika'da Philadelphia Union'da forma giyen 21 yaşındaki Eric Ayuk'u gece 02:30 sıralarında Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Özer Bayraktar'ın karşıladığı oyuncular havaalanından kulübe ait araçla birlikte ayrılarak konaklayacakları otele hareket ettiler.

Zargo Toure Eric Ayuk

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde iki oyuncu ile görüşme yapacak olan bordo-mavili yönetim bu görüşmeler sonrasında bu iki oyuncu ile şartların uyuşması halinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Zargo Toure Eric Ayuk

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