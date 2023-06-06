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Zayıflamak için başladığı kick boksta dünya ikincisi oldu

06.06.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da 5 yıl önce zayıflamak için spora başlayan 17 yaşındaki Asrın Fırat Yaman, kick boksta Türkiye şampiyonluğunun ardından katıldığı Dünya Kupası Şampiyonası’nda da ikincilik elde etti.

Zayıflamak için başladığı kick boksta dünya ikincisi oldu

Kastamonu’da yaşayan 17 yaşındaki Asrın Fırat Yaman, kiloları sebebiyle zayıflamak için kick boksa başladı. 5 yıldır kick boksla uğraşan Yaman, 17-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda iki puanla rakibine yenilerek ikinci oldu. 46 ülkeden 3 bin 600 sporcunun katılım gösterdiği Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda büyük başarı elde eden Yaman, gelecek aylarda düzenlenecek Avrupa şampiyonasında kürsüye çıkmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

“FAZLA KİLOLARIMDAN KURTULMAK İÇİN SPORA BAŞLADIM”

Spora başlama sebebinin fazla kilolardan kurtulmak olduğunu kaydeden Yaman, “Fazla kilolarımdan kurtuldum fakat Erdal hocam bendeki yeteneği görüp peşimi bırakmadı, beni maçlara getirdi. Çeşitli derecelerimle beraber bugünlere geldik. Şu anki hedefim önümüzdeki Avrupa şampiyonası ve Türkiye şampiyonası. İki kez Türkiye şampiyonluğum ve Balkan ikinciliğim var. Son katıldığımız Dünya Kupası maçında ikincilik nasip oldu. İnşallah önümüzdeki maçlarda da daha iyi başarılara imza atacağız. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. İnşallah önümüzdeki kick boks şampiyonasında da şampiyon olup Avrupa’ya katılmaya hak kazanacağım” dedi.

ERDAL ELİZADE: “DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU ÇOK YAKINDI AMA İKİ PUANLA MAÇTA YENİLDİ”

Asrın Fırat’ın, Dünya Kupası şampiyonluğuna çok yakınken iki puanla rakibine yenildiğini anlatan Kick Boks Milli Takım Antrenörü Erdal Elizade ise, “5 yıldır yanımda. Kendisi milli sporcu. Avrupa ve Türkiye şampiyonluklara mevcut. Kick boksta en ağır branşta ülkemizi temsil etti. Aslında Dünya Kupası şampiyonluğu çok yakındı ama iki puanla maçta yenildi. Bundan önceki maçlarda da şampiyonluklar elde etmişti. Türkiye şampiyonu olmak bu branşta çok zor yol alıyor. Şu an Şanlıurfa’da da Türkiye şampiyonamızda üçüncü olmuştu. Eğer Avrupa’ya hak kazanırsa orada da milli takımı temsil edecek. Oradaki hedefimiz, Avrupa’da derece yapıp atamamızı garantilemek. Bizim branşta yürürlüğe giren yasaya dayanarak büyük derece yaptığında memur olma garantisi var. İnşallah biz de onun için uğraşıyoruz” diye konuştu.

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