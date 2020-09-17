Zenit, Cenk Tosun'a talip oldu

2017-18 sezonu ara transfer döneminde 22,5 milyon Euro rekor bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig takımı Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yeni adresi Rusya olabilir.
Cenk Tosun tranferi için Zenit, Everton ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasında bonservis pazarlıkları yapılıyor.
Zenit'in 1 aydır Cenk ile yakından ilgilendiği ve tecrübeli forvetin Rusya macerasına sıcak baktığı ve Rusya'daki yaşam şartlarını araştırdığı öğrenildi.
29 yaşındaki milli futbolcu Everton formasıyla toplam 51 resmi maça çıktı. Deneyimli forvet bu maçlarda 10 gol atarken 6 da asiste imza attı.
Son olarak Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve Everton'a geri döndü.
İşte Cimbom'un Avrupa'daki sponsoru
Vedat Muriqi'e veda
Sörtloth'un transfer bedeli belli oldu
Trabzonspor transferi bitirdi
Fenerbahçe'den sürpriz transfer
Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü Ön Eleme Turu tamamlandı
Beşiktaş ve Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde!
Fernandinho'dan Galatasaray'a transfer olacak mı?
7 futbolcu koronavirüse yakalandı!
Cengiz, İngiliz devine transfer oluyor!
Galatasaray'da flaş transfer! Resmen açıklandı
Almanya'da maçlar seyircili oynanacak!
Yıldız futbolcu tribüne çıkarak rakip taraftara saldırdı
Okuyucu Yorumları 1 yorum