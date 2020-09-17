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Zenit, Cenk Tosun'a talip oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.09.2020 18:09 | Son Güncelleme

Everton'da forma giyen milli golcü Cenk Tosun'un transferde yeni adresi belli oluyor. Cenk Tosun, Everton'dan ayrılacak mı? İşte detaylar...

Zenit, Cenk Tosun'a talip oldu

2017-18 sezonu ara transfer döneminde 22,5 milyon Euro rekor bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig takımı Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yeni adresi Rusya olabilir.

Cenk Tosun tranferi için Zenit, Everton ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasında bonservis pazarlıkları yapılıyor.

RUSYA'DAKİ ŞARTLARI ARAŞTIRIYOR

Zenit'in 1 aydır Cenk ile yakından ilgilendiği ve tecrübeli forvetin Rusya macerasına sıcak baktığı ve Rusya'daki yaşam şartlarını araştırdığı öğrenildi.

PREMİER LİG PERFORMANSI

29 yaşındaki milli futbolcu Everton formasıyla toplam 51 resmi maça çıktı. Deneyimli forvet bu maçlarda 10 gol atarken 6 da asiste imza attı.

Son olarak Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve Everton'a geri döndü.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sonraki durak evin yani bjk olsun tosun paşam
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