Zenit futbolcuları şampiyon olduğunu uçakta öğrendi

Rusya Premier Lig'de bu hafta oynanan maçlar sonucu ilginç bir durum ortaya çıktı. Akhmat Grozny deplasmanında giden Zenit karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonluğu garantilemek için bu maça çıkan Zenit istediğini alamadı. Fakat buna rağmen dönüş yolculuğu keyifli geçti. Sebebi ise Zenit'in en yakın rakibi Lokomotiv Moskova'nın mağlubiyet haberiydi.

Liderin 9 puan gerisindeki Moskova ekibi maçını kaybedince Zenit'in şampiyonluğu bitime 3 hafta kala garantilendi.

Futbolcular uçaktan yapılan anonsla birlikte büyük coşku yaşadı. Anonsta rakip Lokomotiv'in mağlubiyet haberi duyuruldu ve kutlamalar o andan itibaren başladı.

35,000 feet yükseklikteki kutlamalarda başrolde Fenerbahçe'nin eski yıldızı Neto vardı. Eski Chelseali Ivanovic ile birlikte arada kalan Portekizli futbolcu zor anlar yaşadı.

