Zenit futbolcuları şampiyon olduğunu uçakta öğrendi

Rusya Premier Lig'de bu hafta oynanan maçlar sonucu ilginç bir durum ortaya çıktı. Akhmat Grozny deplasmanında giden Zenit karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Şampiyonluğu garantilemek için bu maça çıkan Zenit istediğini alamadı. Fakat buna rağmen dönüş yolculuğu keyifli geçti. Sebebi ise Zenit'in en yakın rakibi Lokomotiv Moskova'nın mağlubiyet haberiydi.
Liderin 9 puan gerisindeki Moskova ekibi maçını kaybedince Zenit'in şampiyonluğu bitime 3 hafta kala garantilendi.
Futbolcular uçaktan yapılan anonsla birlikte büyük coşku yaşadı. Anonsta rakip Lokomotiv'in mağlubiyet haberi duyuruldu ve kutlamalar o andan itibaren başladı.
35,000 feet yükseklikteki kutlamalarda başrolde Fenerbahçe'nin eski yıldızı Neto vardı. Eski Chelseali Ivanovic ile birlikte arada kalan Portekizli futbolcu zor anlar yaşadı.
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