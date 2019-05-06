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Zenit futbolcuları şampiyon olduğunu uçakta öğrendi

FUTBOL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:12 | Son Güncelleme

Rusya'da lider Zenit şampiyonluk için çıktığı maçta Akhmat Grozny ile 1-1 berabere kalınca bu amacına ulaşamamıştı. Ancak Lokomotiv Moskova'nın yenilmesiyle Zenit, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon olduklarını uçakta öğrenen futbolcuların sevinçleri ise unutulmazdı.

Zenit futbolcuları şampiyon olduğunu uçakta öğrendi

Rusya Premier Lig'de bu hafta oynanan maçlar sonucu ilginç bir durum ortaya çıktı. Akhmat Grozny deplasmanında giden Zenit karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonluğu garantilemek için bu maça çıkan Zenit istediğini alamadı. Fakat buna rağmen dönüş yolculuğu keyifli geçti. Sebebi ise Zenit'in en yakın rakibi Lokomotiv Moskova'nın mağlubiyet haberiydi.

Liderin 9 puan gerisindeki Moskova ekibi maçını kaybedince Zenit'in şampiyonluğu bitime 3 hafta kala garantilendi.

Futbolcular uçaktan yapılan anonsla birlikte büyük coşku yaşadı. Anonsta rakip Lokomotiv'in mağlubiyet haberi duyuruldu ve kutlamalar o andan itibaren başladı.

35,000 feet yükseklikteki kutlamalarda başrolde Fenerbahçe'nin eski yıldızı Neto vardı. Eski Chelseali Ivanovic ile birlikte arada kalan Portekizli futbolcu zor anlar yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
zenit lokomotiv moskova

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