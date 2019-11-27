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Zenit - Lyon maç sonucu: 2-0 (Şampiyonlar Ligi)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.11.2019 22:48 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 5. hafta maçında Zenit sahasında Lyon'u Dzyuba ve Ozdoev'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Zenit - Lyon maç sonucu: 2-0 (Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 5. hafta mücadelesinde Zenit ile Lyon karşılaştı. Ev sahibi ekip, 42. dakikada Artem Dzyuba'nın golüyle devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda kontrollü bir futbol sergileyen Zenit, 84'te Magomed Ozdoev ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi.

Bu sonuçla Zenit grupta puanını 7'ye yükseltti ve aynı puandaki Lyon'un üzerinde ikinci sıraya yükseldi.

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Zenit - Lyon zenit lyon Şampiyonlar Ligi Artem Dzyuba Magomed Ozdoev

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