Zenit - Lyon maç sonucu: 2-0 (Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 5. hafta mücadelesinde Zenit ile Lyon karşılaştı. Ev sahibi ekip, 42. dakikada Artem Dzyuba'nın golüyle devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda kontrollü bir futbol sergileyen Zenit, 84'te Magomed Ozdoev ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi.

Bu sonuçla Zenit grupta puanını 7'ye yükseltti ve aynı puandaki Lyon'un üzerinde ikinci sıraya yükseldi.

