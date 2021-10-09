Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? ‘Yalan’ şarkısıyla O Ses Almanya'ya damga vurdu!

20 yıldır birçok mekânda sahne alan Berlinli Zeynep Avcı, burada büyüdü. Hem Türkçe hem de Almanca’ya oldukça hâkim olan Zeynep Avcı, O Ses Almanya’da söylediği Yalan şarkısıyla 4 jüri üyesini de döndürmeyi başardı.

ZEYNEP AVCI KİMDİR?

20 yıldır çeşitli mekânlarda sahne alan Berlinli Zeynep Avcı, Beatztanbul isimli orkestrasıyla biliniyor.

Ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya yerleşen burada yaşayan Zeynep Avcı, Berlin'de büyüdü. Hem Türkçe hem de Almanca’ya oldukça hâkim olan Zeynep Avcı, yarışmada Türkçe Yalan şarkısıyla gönüllerde taht kurdu.

Zeynep Avcı, tüm jüri üyelerini kendisine döndürerek hem kendisine hayran bıraktı hem de dinleyenlerin tüylerini diken diken etti.



