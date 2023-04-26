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Zeynep Bastık sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna yorum yağdı

26.04.2023 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabındaki cesur paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık yine iddialı tarzını konuşturdu. Sere serpe uzanarak poz veren Bastık dekolteli fotoğraflarıyla nefes kesti.

Zeynep Bastık sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna yorum yağdı

Çıkardığı şarkılar ve konserleri ile büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sosyal medya paylaşımları ile de gündem oluyor. Güzelliği ile dikkat çeken Bastık Instagram hesabından dekolteli pozlarını paylaştı. Ünlü ismin fotoğraflarında yer alan şapkasındaki yazı dikkat çekti.

zeynep-bastık

29 yaşındaki Zeynep Bastık paylaşımına “Caption a gerek yok gibi” notunu düştü. Bastık’ın fotoğraflarını bazı takipçileri beğenirken, bazı takipçileri ise eleştiride bulundu.

zeynep-bastık-dekolteli-poz

Sosyal medyada “Türkçe’ye gerek var gibi”, “Bu ne tatlılık”, “İlla bir detay olacak”, “Yakın koruma olunur”, “Zayıflamışsın”, “Çok iyi şapka” yorumları yapıldı.

zeynep-bastık-dekolteli-pozuyla

Ünlü ismin paylaşımında şapkasında yazan "Mazeretler kreatif direktörü" yazısı da dikkat çekti.

zeynep-bastık-şapka

Bastık'ın fotoğraflarını beğenenler arasında Müjde Uzman, Aytaç Şaşmaz, Demet Özdemir ve İlayda Alişan da yer aldı.

ZS


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