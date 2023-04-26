Zeynep Bastık sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna yorum yağdı

Çıkardığı şarkılar ve konserleri ile büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sosyal medya paylaşımları ile de gündem oluyor. Güzelliği ile dikkat çeken Bastık Instagram hesabından dekolteli pozlarını paylaştı. Ünlü ismin fotoğraflarında yer alan şapkasındaki yazı dikkat çekti.

29 yaşındaki Zeynep Bastık paylaşımına “Caption a gerek yok gibi” notunu düştü. Bastık’ın fotoğraflarını bazı takipçileri beğenirken, bazı takipçileri ise eleştiride bulundu.

Sosyal medyada “Türkçe’ye gerek var gibi”, “Bu ne tatlılık”, “İlla bir detay olacak”, “Yakın koruma olunur”, “Zayıflamışsın”, “Çok iyi şapka” yorumları yapıldı.

Ünlü ismin paylaşımında şapkasında yazan "Mazeretler kreatif direktörü" yazısı da dikkat çekti.

Bastık'ın fotoğraflarını beğenenler arasında Müjde Uzman, Aytaç Şaşmaz, Demet Özdemir ve İlayda Alişan da yer aldı.



