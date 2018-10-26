Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

FB TV’de yaklaşık 15 yıldır sunucu olarak görev yapan Zeynep Tandoğan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü’nde bir dönem asbaşkanlık görevi de yapan Tandoğan, ayrılık mesajını Instagram hesabından yaptığı bir duyuruyla açıkladı.

İşte Tandoğan’ın mesajı;





