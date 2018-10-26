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Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.10.2018 21:44 | Son Güncelleme

FB TV'nin sunucularından olan Zeynep Tandoğan, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

FB TV’de yaklaşık 15 yıldır sunucu olarak görev yapan Zeynep Tandoğan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü’nde bir dönem asbaşkanlık görevi de yapan Tandoğan, ayrılık mesajını Instagram hesabından yaptığı bir duyuruyla açıkladı.

İşte Tandoğan’ın mesajı;

Zeynep Tandoğan

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Zeynep Tandoğan fb tv Fenerbahçe

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