Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nden Öğretim Görevlisi Ertürk’e ödül

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Öğretim Görevlisi Kadir Ertürk, İstanbul’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’nda Çini branşında ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması bu yıl Hüsn-i Hat dalı iki kategori, çini, tezhip ve minyatür olmak üzere dört farklı branşta düzenlendi. Yarışmaya, yurtiçi ve yurtdışından toplam 202 eser katıldı ve 4 branşta toplam 25 adet ödül dağıtıldı.

5 Eylül 2020 tarihinde ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleşen yarışmada dereceye giren eserler, 13 Eylül 2020 tarihine kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

