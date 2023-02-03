Zeytinburnu’nda korkutan yangın

Zeytinburnu Sümer Mahallesi 29/2 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri binada mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekipleri söndürdüğü yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

“Kapılara tek vurarak içeridekilere haber verdim”

Yangının çıkış anını anlatan bir vatandaş “Yukarıdan dumanların çıktığını gördüm. Ben soba dumanı olduğunu düşündüm. Sonra dumanın çoğaldığını fark ettim. Ben komşulara haber verdim. Kapılara tek vurarak içeridekilere haber verdim. Kızımla birlikte itfaiye ekiplerini aradık. Çatı katında çocuklar uyuyormuş. Çatı katıda sonradan yapılan bir kat. Binada kalanları ellerimizle indirdik. İtfaiyede yangına zamanında müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı” şeklinde konuştu.

Öte yandan yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

