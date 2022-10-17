Zeytinburnu'nda öğrenciler doğru el yıkama etkinliğine katıldı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Fatma Süslügil İlkokulu öğrencileri, "Sağlık Elde Başlar" projesi kapsamında düzenlenen doğru el yıkama eğitim etkinliğine katıldı.

Zeytinburnu Belediyesi ile Koç Üniversitesi Hastanesi iş birliğinde, ilçedeki 14 ilköğretim okulunda 5 binden fazla çocuğa ulaşılması hedeflenen proje ile çocuklara el yıkama alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor.

Fatma Süslügil İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, el yıkama alışkanlığının çocukları birçok hastalıktan koruyacağını söyledi.

El yıkamanın aynı zamanda bir alışkanlık olduğunu belirten Arısoy, "Bilim insanlarının ifade ettiği üzere hastalıkların en az yarısı elimizdeki mikroplardan bulaşıyor. Konusunda uzman doktorlarımız doğru şekilde el yıkamayla bu bulaşmanın önüne rahatlıkla geçilebileceğini ifade ediyor." dedi.

Arısoy, alışkanlıkların küçük yaşlarda başladığını, Koç Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle ilçedeki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine el yıkama seti hediye etmeye başladıklarını anlattı.

Koç Üniversitesi Hastanesinden gelen uzman doktorların çocuklara ellerini nasıl yıkamaları gerektiğini anlattığına değinen Arısoy, "Sınıfta birlikte uygulamasını yapıyorlar. Bu proje sayesinde çocuklarımız doğru el yıkama tekniklerini öğrenerek kendilerine ya da arkadaşlarına mikrop bulaştırma ihtimalini en düşük seviyede tutacak." diye konuştu.

- Enfeksiyonun önlenmesinde en kolay yöntem el hijyeni

Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Süda Tekin ise enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde en basit, en kolay ve en ucuz yöntemin el hijyeni olduğunu söyledi.

El yıkamayla pek çok bulaşıcı hastalıkların önlenebilir olduğuna dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"El hijyeni konusunda farkındalığın artırılması için 15 Ekim 2008'den beri Dünya El Yıkama Günü farklı etkinliklerle kutlanmaktadır. Bizler de Zeytinburnu Belediyesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Koç Üniversitesi Hastanesi olarak bu farkındalığın küçük yaşlarda kazanılmasını sağlamak amaçlı okullara ziyarette bulunuyoruz. Proje kapsamında 6 senedir yaklaşık 20 bin çocuğa ulaştık, temizliğin elde başladığıyla ilgili eğitimler verdik. Bu yıl da 14 okul ziyaret ederek, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz."

Prof. Dr. Tekin, konuşmasının ardından nasıl el yıkanması gerektiğini sahneye konulan lavaboda uygulamalı anlattı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Gözer ile öğrenciler katıldı.

