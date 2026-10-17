SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Zidane ile fotoğraf atmıştı! Mbappe ile Arda Güler’in yazışması Avrupa’yı salladı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Zinedine Zidane ile verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak fotoğrafın altına gelen bir yorum, paylaşımın önüne geçti. Kylian Mbappe'nin Arda'ya yaptığı esprili çıkış ve milli futbolcunun verdiği yanıt, iki yıldız arasındaki samimiyeti gözler önüne serdi.

Zidane ile fotoğraf atmıştı! Mbappe ile Arda Güler’in yazışması Avrupa’yı salladı
Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, bu kez sosyal medyada yaşanan eğlenceli bir diyalogla gündeme geldi. Milli futbolcunun Zinedine Zidane ile paylaştığı fotoğrafa Kylian Mbappe'den gelen yorum, ikili arasındaki samimi ilişkiyi gözler önüne serdi.

MBAPPE'DEN ARDA GÜLER'E ESPRİLİ YORUM

Real Madrid'in Roma karşısında elde ettiği galibiyette öne çıkan isimlerden Arda Güler, Türkiye-Fransa karşılaşmasının ardından Zinedine Zidane ile soyunma odasında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Arda'nın paylaşımını gören Kylian Mbappe ise fotoğrafın altında yaptığı yorumla genç futbolcuya takıldı. Fransız yıldız, "Fotoğrafı çekenin adını geçirmeyecek misin?" ifadelerini kullanarak esprili bir sitemde bulundu.

Zidane ile fotoğraf atmıştı! Mbappe ile Arda Güler’in yazışması Avrupa’yı salladı 1

"BU KEZ ASİST SENDEN"

Mbappe'nin yorumuna karşılıksız kalmayan Arda Güler, takım arkadaşına verdiği yanıtla sosyal medyada dikkat çekti. Milli futbolcu, "Bu sefer asist senden." sözleriyle Fransız yıldızın esprisine karşılık verdi.

İki yıldız futbolcu arasında geçen bu kısa diyalog, Real Madrid soyunma odasındaki samimi atmosferi yansıtan anlardan biri oldu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk'tan beklenmedik hamle! Leao'yu 16 dakikada oyundan aldıOkan Buruk'tan beklenmedik hamle! Leao'yu 16 dakikada oyundan aldı
Sivasspor’da Okan Erdoğan sezonu kapattıSivasspor’da Okan Erdoğan sezonu kapattı
Anahtar Kelimeler:
Zinedine Zidane Arda Güler son dakika mbappe real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.