Zidane ile fotoğraf atmıştı! Mbappe ile Arda Güler’in yazışması Avrupa’yı salladı

Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, bu kez sosyal medyada yaşanan eğlenceli bir diyalogla gündeme geldi. Milli futbolcunun Zinedine Zidane ile paylaştığı fotoğrafa Kylian Mbappe'den gelen yorum, ikili arasındaki samimi ilişkiyi gözler önüne serdi.

MBAPPE'DEN ARDA GÜLER'E ESPRİLİ YORUM

Real Madrid'in Roma karşısında elde ettiği galibiyette öne çıkan isimlerden Arda Güler, Türkiye-Fransa karşılaşmasının ardından Zinedine Zidane ile soyunma odasında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Arda'nın paylaşımını gören Kylian Mbappe ise fotoğrafın altında yaptığı yorumla genç futbolcuya takıldı. Fransız yıldız, "Fotoğrafı çekenin adını geçirmeyecek misin?" ifadelerini kullanarak esprili bir sitemde bulundu.

"BU KEZ ASİST SENDEN"

Mbappe'nin yorumuna karşılıksız kalmayan Arda Güler, takım arkadaşına verdiği yanıtla sosyal medyada dikkat çekti. Milli futbolcu, "Bu sefer asist senden." sözleriyle Fransız yıldızın esprisine karşılık verdi.

İki yıldız futbolcu arasında geçen bu kısa diyalog, Real Madrid soyunma odasındaki samimi atmosferi yansıtan anlardan biri oldu.