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Zidane'ın ''Gareth Bale'i satmaya çalışıyoruz'' sözlerine sert tepki!

İSPANYA HABERLERİ  | 21.07.2019 16:38 | Son Güncelleme

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın Gareth Bale için söylediği "Onu satmaya çalışıyoruz. Ne kadar kısa sürede satabilirsek o kadar iyi" sözlerine tepki geldi. Bale'ın menajeri Jonathan Barnett, Zidane'ın yaptığının utanç verici olduğunu söyledi.

Zidane'ın ''Gareth Bale'i satmaya çalışıyoruz'' sözlerine sert tepki!

Gareth Bale için Real Madrid günleri sona ermek üzere... Hazırlık turnuvasında Real Madrid'in Bayern Münih ile oynadığı maçın ardından teknik direktör Zinedine Zidane, Gareth Bale'i neden oynatmadığı sorusuna ''Bale'i oynatmadım çünkü kulüp olarak onu satmaya çalışıyoruz. Ne kadar kısa sürede satabilirsek o kadar iyi olur'' açıklamasında bulundu.

BARNETT: ZIDANE'IN YAPTIĞI UTANÇ VERİCİ
Bunun üzerine Bale'in menajeri Jonathan Barnett, Fransız teknik adamı suçlarken, "Zidane'ın yaptığı şey utanç verici. Real Madrid için bu kadar şey yapmış bir futbolcuya daha çok saygı göstermesi gerekirdi" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
zinedine zidane gareth bale Jonathan Barnett

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bale gitsin bale yapsın topçu mu o .
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