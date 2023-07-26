Zimbru maçının yıldızı Dusan Tadic'ten maç sonu iddialı sözler! 'Buraya şakalaşmaya gelmedim!'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Ferdi Kadıoğlu'na asist yapan Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından iddialı açıklamalarda bulundu.

"MAÇ MAÇ DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Fizik olarak iyi durumda olduklarını dile getiren yıldız isim, "İlk yarı özelinde konuşacak olursak; agresiftik ve iyi işler yaptık, 2 gol attık. Sonrasında takım olarak birazcık rahatladık. Pozitif şeylerden bahsedeceğiz ama eksik yanlarımızı da konuşacağız ki mükemmel olabilelim. Yanlışları düzeltmeliyiz. Rakip bazı anlarda kontratak fırsatları buldu. O anlarda çok daha iyi pozisyon almalıydık bana göre. Çok daha iyi iletişimle bunu yapabiliriz. Bu akşam en önemli şey fizik olarak iyiydik. Birbirimizin oyun stilini hissetmek açısından da önemliydi. İlk resmi maçımızda kalitemizi gösterdik. Maç maç daha iyi noktalara geleceğiz." dedi.

"BURAYA ŞAKALAŞMAYA GELMEDİM"

Şampiyonluk hedefiyle Fenerbahçe'ye geldiğini ifade eden Sırp futbolcu, "Ben hayatım boyunca oynadığım kulüplerde lider ruhlu bir oyuncuydum, kariyerimin birçok noktasında kaptandım. Pazubandım olmasa da takıma liderlik yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden Fenerbahçe'ye getirdiler. Başkanımız bu yüzden beni aldı. Ben de bu özelliklerimi sergilemek istiyorum. Ben buraya şakalaşmak için değil şampiyonluk için geldim. Eksik noktaları düzeltmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin harika taraftarı önünde oynamak çok büyük mutluluktu. Bize ekstra enerji ve ilham verdiler. Bu anlamda da mutluyum. Onların önünde oynamak özeldi." şeklinde konuştu.

