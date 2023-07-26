SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Zimbru maçının yıldızı Dusan Tadic'ten maç sonu iddialı sözler! 'Buraya şakalaşmaya gelmedim!'

Zimbru maçının yıldızı Dusan Tadic'ten maç sonu iddialı sözler! 'Buraya şakalaşmaya gelmedim!'

26.07.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu konuk eden Fenerbahçe, rakibini 5-0 mağlup ederek büyük bir avantajı cebine koymuştu. Sarı - lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve taraftarların beğenisini toplayan Dusan Tadic, müsabakanın ardından iddialı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Ferdi Kadıoğlu'na asist yapan Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından iddialı açıklamalarda bulundu.

"MAÇ MAÇ DAHA İYİ OLACAĞIZ"

eba20870ac6adf9c985a2555690c74e5

Fizik olarak iyi durumda olduklarını dile getiren yıldız isim, "İlk yarı özelinde konuşacak olursak; agresiftik ve iyi işler yaptık, 2 gol attık. Sonrasında takım olarak birazcık rahatladık. Pozitif şeylerden bahsedeceğiz ama eksik yanlarımızı da konuşacağız ki mükemmel olabilelim. Yanlışları düzeltmeliyiz. Rakip bazı anlarda kontratak fırsatları buldu. O anlarda çok daha iyi pozisyon almalıydık bana göre. Çok daha iyi iletişimle bunu yapabiliriz. Bu akşam en önemli şey fizik olarak iyiydik. Birbirimizin oyun stilini hissetmek açısından da önemliydi. İlk resmi maçımızda kalitemizi gösterdik. Maç maç daha iyi noktalara geleceğiz." dedi.

"BURAYA ŞAKALAŞMAYA GELMEDİM"

33fe5022d2ecdd32f5bace138bbe115b

Şampiyonluk hedefiyle Fenerbahçe'ye geldiğini ifade eden Sırp futbolcu, "Ben hayatım boyunca oynadığım kulüplerde lider ruhlu bir oyuncuydum, kariyerimin birçok noktasında kaptandım. Pazubandım olmasa da takıma liderlik yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden Fenerbahçe'ye getirdiler. Başkanımız bu yüzden beni aldı. Ben de bu özelliklerimi sergilemek istiyorum. Ben buraya şakalaşmak için değil şampiyonluk için geldim. Eksik noktaları düzeltmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin harika taraftarı önünde oynamak çok büyük mutluluktu. Bize ekstra enerji ve ilham verdiler. Bu anlamda da mutluyum. Onların önünde oynamak özeldi." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selahattin Baki'den Galatasaray'a ağır ifadeler!Selahattin Baki'den Galatasaray'a ağır ifadeler!
Fenerbahçe'den görkemli açılış!Fenerbahçe'den görkemli açılış!
Galatasaray'da Mauro Icardi transferi bitti!Galatasaray'da Mauro Icardi transferi bitti!
Anahtar Kelimeler:
dusan tadic fenerbahçe UEFA atan s lig erden hedefi maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

İşkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada

İşkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.