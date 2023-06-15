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Zimmet suçundan yeniden yargılanan sanığa 36 yıl 9 ay hapis ve 71,5 milyon lira para cezası

15.06.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğünde hukuk işleri müdürü olarak görev yaparken zimmetine 20,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla yeniden yargılanan sanık, 36 yıl 9 ay hapis cezası ile 71 milyon 585 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince, "zimmet, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla 2020 yılı Mart ayında 36 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ancak karar istinaf mahkemesinde bozulan Mehmet Gani Eser, yeniden yargılandı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Eser, savunmasında suçunu kabul ederek, yasa dışı yola başvurduğu için pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Eser'in, zimmetten 8 yıl 9 ay, resmi belgede sahtecilikten 10 yıl 6 ay, dolandırıcılıktan 17 yıl 6 ay olmak üzere 36 yıl 9 ay hapis cezası ile 71 milyon 585 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

DSİ 23. Bölge Müdürlüğünde 2012-2017 yıllarında zimmetine 20 milyon 525 bin 889 lira geçirdiği belirlenen Eser, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 7 Aralık 2017'de tutuklanmıştı.

Eser'in, Bartın ve Karabük'te hiç açılmayan davaları açılmış gibi göstererek ve belgede sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddia edilmişti.

Eser, yaklaşık 4,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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