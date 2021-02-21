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Zincidere Göleti’nde kar altında çalışmalar

21.02.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Talas Belediyesi tarafından yapımı süren Zincidere Göleti Mesire Alanı’nda çalışmalar soğuk hava ve kar yağışına rağmen tüm hızıyla sürüyor.Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte belediyenin 2021 yılında hayata geçireceği önemli projelerden Zincidere Göleti Mesire Alanı’ndaki çalışmalar için bölgeye gitti.Soğuk ve kar yağışının devam ettiği iklim koşullarına rağmen hummalı şekilde süren çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, göletin donmasını avantaja çevirerek 60 yıllık eskiyen tahliye ve vana sisteminin de yenileme çalışmalarının başladığını söyledi.“60 YILLIK TEÇHİZATI YENİLİYORUZ”Başkan Yalçın, gölette yapılan faaliyetlerle ilgili, “Şu anda Zincidere Göleti’nde bulunuyoruz.

Talas Belediyesi tarafından yapımı süren Zincidere Göleti Mesire Alanı’nda çalışmalar soğuk hava ve kar yağışına rağmen tüm hızıyla sürüyor.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte belediyenin 2021 yılında hayata geçireceği önemli projelerden Zincidere Göleti Mesire Alanı’ndaki çalışmalar için bölgeye gitti.
Soğuk ve kar yağışının devam ettiği iklim koşullarına rağmen hummalı şekilde süren çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, göletin donmasını avantaja çevirerek 60 yıllık eskiyen tahliye ve vana sisteminin de yenileme çalışmalarının başladığını söyledi.
“60 YILLIK TEÇHİZATI YENİLİYORUZ”
Başkan Yalçın, gölette yapılan faaliyetlerle ilgili, “Şu anda Zincidere Göleti’nde bulunuyoruz. 2021 yılı Talas Belediyemizin en önemli projelerinden biri de Zincidere Göleti’nin etrafıyla birlikte mesire alanı olarak kazandırılması. Bu gölet 1960’lı yıllarda Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılmış bir sulama göleti ancak son yıllarda sulama göleti özelliğini kanalların bakımsızlığı, köy sulama birliğinin çaresizliği nedeniyle kullanılamaz durumdayken biz bakanlığımıza ve DSİ’ye müracaat edip tahsisini aldık. Suyun yenilenmesi adına tahliyesini gerçekleştirdik. Tahliye esnasında 60 yıldan beri kullanılan vanalarla birlikte teknik teçhizat yenilenmesi gerekiyordu. Belediye olarak bunları da yeniliyoruz. İnşallah burası 50 bin metrekarelik bir mesire alanı olacak. Hem Talas, hem de Kayseri’ye deniz gelmiş gibi bir hava verecek. Burada insanların yaz kış dinlenmelerine vesile olacağımız için mutluyuz.” dedi.
“BURADA HAZİNE BULMUŞ GİBİ HEYECANLIYIZ”
“Allah devletimize zeval vermesin.” diyen Başkan Yalçın, “Devletin gücüyle bu karda kışta çalışıyoruz. Burada çalışmamızın en önemli nedenlerinden biri heyecanlanmamız. Çünkü burada sanki bir hazine bulmuş gibiyiz. Saklı bir bahçede büyük bir mesire alanı üstelik göleti olan. İkinci nedeni de suyu boşalttıktan sonra kalan suyun donmasıyla birlikte bunu bir fırsat olarak değerlendirerek boruları yenilememize faydası oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun.” şeklinde sözlerini tamamladı.

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