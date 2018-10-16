SPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 16.10.2018 15:18 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda bugün gerçekleştirildi. Kupaya bu turda Süper Lig'den Alanyaspor, Bursaspor, Sivasspor, Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor kulüpleri dahil oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor ve Trabzonspor A.Ş. kulüpleri dahil oldu. ZTK 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu'nda mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 30, 31 Ekim ve 1 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak.

－Bugsaşspor - Trabzonspor
－Adana Demirspor - Dersimspor
－Ümraniyespor - Erzincanspor
－Fatih Karagümrük - Afyonspor
－Kastamonuspor - Altay
－Nazilli - Osmanlıspor
－Kahramanmaraşspor - Konyaspor
－Altındağ Belediyespor - Alanyaspor
－Kayserispor - Pazarspor
－Antalyaspor - Yomraspor
－Balıkesirspor- Pendikspor
－Batman Petrolspor - Kasımpaşa
－Şile Yıldızspor - Boluspor
－Etimesgut - İstanbulspor
－Bursaspor - 1461 Trabzon
－Erzurumspor - Keçiörengücü
－Göztepe - Çengelköy
－Sarıyer - Rizespor
－Gençlerbirliği - Diyerbekirspor
－Bodrumspor - Sivasspor
－Malatyaspor - Kırklarelispor

PARTNERBu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...Bu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları tamamlandıZiraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları tamamlandı
Batuhan Karadeniz, kullandığı panenka penaltısını dışarı attı!Batuhan Karadeniz, kullandığı panenka penaltısını dışarı attı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri

En Çok Okunan Haberler

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Selahattin Aydoğdu: Fatih Terim iş yerimi basmaya geldi, dayak yedi ve kaçtı

Selahattin Aydoğdu: Fatih Terim iş yerimi basmaya geldi, dayak yedi ve kaçtı

Arda Turan'a bir şok daha!

Arda Turan'a bir şok daha!

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden!

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden!

Lucescu gidiyor, o geliyor!

Lucescu gidiyor, o geliyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları tamamlandı

Batuhan Karadeniz, kullandığı panenka penaltısını dışarı attı!

Batuhan Karadeniz, kullandığı panenka penaltısını dışarı attı!

Pendikspor, Altınordulu futbolcu sakatlanınca bir futbolcusunu oyundan çıkardı

Pendikspor, Altınordulu futbolcu sakatlanınca bir futbolcusunu oyundan çıkardı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur, oynanan 4 maçla tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur, oynanan 4 maçla tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur maçları tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.