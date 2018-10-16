Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor ve Trabzonspor A.Ş. kulüpleri dahil oldu. ZTK 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu'nda mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 30, 31 Ekim ve 1 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak.

－Bugsaşspor - Trabzonspor

－Adana Demirspor - Dersimspor

－Ümraniyespor - Erzincanspor

－Fatih Karagümrük - Afyonspor

－Kastamonuspor - Altay

－Nazilli - Osmanlıspor

－Kahramanmaraşspor - Konyaspor

－Altındağ Belediyespor - Alanyaspor

－Kayserispor - Pazarspor

－Antalyaspor - Yomraspor

－Balıkesirspor- Pendikspor

－Batman Petrolspor - Kasımpaşa

－Şile Yıldızspor - Boluspor

－Etimesgut - İstanbulspor

－Bursaspor - 1461 Trabzon

－Erzurumspor - Keçiörengücü

－Göztepe - Çengelköy

－Sarıyer - Rizespor

－Gençlerbirliği - Diyerbekirspor

－Bodrumspor - Sivasspor

－Malatyaspor - Kırklarelispor

