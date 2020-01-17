Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 21 Ocak Salı günü oynanacak 2 karşılaşmada düdük çalacak hakemler şöyle:
14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
20.30 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk
(AA)
Beşiktaş'ta Avcı krizi
'Herkes kendi muhasebesini tutsun'
Fenerbahçe'de sürpriz görüşme
Ara transferde bir bomba daha patladı
Arda Turan'dan G.Saray bombası
Hüseyin Çimşir galibiyeti değerlendirdi
Fenerbahçe Barcelona'ya diş geçiremedi
İnter'den 2 büyük transfer birden
İtalya Ronaldo ve Merih Demiral'ı konuşuyor!
G.Saray bir transferi daha duyurdu
Arda Turan kıta değiştiriyor!
Ünlü futbolcunun sevgilisi 17 yaşında çıktı!
Terim 'tamam' derse transfer bitecek
Gece yarısı flaş transfer!
Abdullah Avcı'dan yayıncı kuruluşa sert tepki
'Kanserli hastaya morfin verme devri bitti'
Onazi imzayı attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum