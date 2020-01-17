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  4. Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş hakemleri belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 17.01.2020 20:30 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 21 Ocak Salı günü oynanacak 2 karşılaşmada düdük çalacak hakemler şöyle:

14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
20.30 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk

(AA)

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