Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 21 Ocak Salı günü oynanacak 2 karşılaşmada düdük çalacak hakemler şöyle:

14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

20.30 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk

(AA)

