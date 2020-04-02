Zlatan Ibrahimovic emekliliği hakkında konuştu

Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, futbolu da derinden etkileyen Covid-19 salgını ve kariyer planları ile ilgili konuştu.

Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz Aralık ayında Serie A ekibi Milan ile 6 aylık bir sözleşme imzalamıştı.

Kariyeri ve gelecek planları ile ilgili Svenska Dagbladet'e konuşan Ibra, "Ne zaman emekli olacağım? Ne olacak göreceğiz. Ben de şuan ne istediğimi bilmiyorum. Bu salgını kim tahmin edebilirdi ki? Şimdi sadece yaşamaya çalışıyorum" dedi.

Liglerin askıya alınması ile ilgili de konuşan Ibra, toplum sağlığının önce geldiğini de sözlerine ekledi.

