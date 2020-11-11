Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor

Dünya futbolunun en ikonik yıldızlarından Zlatan Ibrahimovic'in hayatının ilk dönemi beyazperdeye taşınıyor.
Ibrahimovic'in 'I Am Zlatan' isimli otobiyografisinden kesitler sunacak olan filmde ünlü yıldızın 11-13 yaşları ile 17-23 yaşları arası konu edilicek. Dominic Andersson Bajraktati ve Granit Rushiti isimli amatör oyuncular tarafından canlandırılacak filmin Jens Sjögren yapıyor.
Eylül ayında çekimlerine başlanan filmin 2021 sonbaharında seyirci ile buluşması bekleniyor.
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