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Zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

30.11.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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Zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden jandarma ekiplerince Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli, Alaplı, Kilimli, Kozlu ve Devrek ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak" suçunu işlediği değerlendirilen 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 605 gram esrar, 224 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kokain, 129 sentetik hap, hassas terazi, 2 tabanca, 5 av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği, 10 dijital materyal ele geçirildi, 21 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından "uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. 15 şüpheli ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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