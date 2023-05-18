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Zonguldak'ta başı kopmuş halde bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin sanıklar hakim karşısında

18.05.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklu sanığın tahliyesine, diğer 8 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki ormanlık alanda başı kopmuş şekilde cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, Mustafa Keleş'in (70) Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 21 Kasım 2021'de başı kopmuş cesedinin bulunmasına ilişkin haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan maktulün tutuklu kardeşi İbrahim Keleş (64) ile tutuksuz sanıklar Fatma K. (57), Cihan T. (46), Ender T. (33), İlyas A. (54), Mevlüt T. (50), Sedat A. (41), Serkan T. (23) ve Soner T. (41) katıldı.

Mustafa Keleş'in yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanıkların haklarındaki suçlamaları reddettiği duruşmada, 5 tanık dinlenildi.

Mustafa Keleş'in yakınları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

İbrahim Keleş'in avukatı, müvekkilinin engelli ve hasta olduğunu, cezaevinde defalarca hastaneye kaldırıldığını ve dosya içerisinde şüpheden ve bıraktığı notlardan başka somut delil olmadığını söyleyerek, tahliyesini istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, İbrahim Keleş'in kuvvetli suç şüphesi bulunması ve diğer tanıkların dinlenilmemiş olması nedeniyle tutukluluk halinin devamını, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, somut delil bulunmamasını ve sağlık durumunu göz önüne alarak İbrahim Keleş'in tahliyesine, diğer 8 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi için ertelendi.

OLAY

Jandarma ekipleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan Mustafa Keleş'in (70) kayıp başını, arama sonucu cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan aralarında maktulün kardeşi İbrahim Keleş'in de bulunduğu 11 şüpheliden 5'i 30 Mayıs'ta hakimlikçe, 6'sı 1 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı, 2 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

Suç aleti silahın gömüldüğü bilgisi üzerine 6 Eylül 2022'de, ekiplerce yeraltı termal ve manyetik görüntüleme cihazlarıyla belirli noktalarda arama gerçekleştirilmiş, gözaltına alınan maktulün kardeşi İbrahim Keleş tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 9 sanığın "nitelikli şekilde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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