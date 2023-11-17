YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak’ta "Hayır Çarşısı" açıldı

Zonguldak’ta "Hayır Çarşısı" açıldı

17.11.2023 14:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta sivil toplum kuruluşları tarafından geliri Filistin’e bağışlanmak üzere “Hayır Çarşısı” düzenlendi.

Zonguldak’ta "Hayır Çarşısı" açıldı

Güzel Sanatlar Galerisinde düzenlenen hayır çarşısı açılışına, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesinde konuşan Eğitim Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, “Pek çok insan ölmüştür. Bugün Gazze’de 41’inci gününe giren orantısız bir güç kullanımında kara parçasında soykırımdan beslenen soykırımcı İsrail’in Gazze’de çoluk çocuk yaşlı genç demeden yapmış olduğu katliam noktasında Zonguldak’ta ki sivil toplum kuruluşları olarak öncelikle kınadığımızı belirterek başlamak istiyorum. Üstat Cemi Meriç diyor ki zulme rıza namussuzluktur. İşte bizde zulüm karşısında tarafımızı belli etmek bulunduğumuzu yeri belli etmek en azından oradaki insanların derdine çözüm bulamasak bile Zonguldaklı hemşireler olarak sizin yanındayız demek için Zonguldak’ta kardeşlerimizle birlikte yardım kampanyası açmış bulunuyoruz. Daha önce yaptığımız etkinliklerle, basın açıklaması ile Gazze çadırı ile evet sorunu tamamen çözme durumumuz yokuz. Ama taraf olmak gerekiyorsa biz mazlumun yanındayız. Biz ezilenin tarafındayız mazlumun yanındayız” dedi.

Açılış konuşmasının ardından dualar edilerek protokol üyeleri çarşıyı gezerek alışveriş yaptı.

Zonguldak’ta

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gölbaşı’nda tır yoldan çıktı: 1 yaralıGölbaşı’nda tır yoldan çıktı: 1 yaralı
Kütahya’da organ ve doku bağışı konusu masaya yatırıldıKütahya’da organ ve doku bağışı konusu masaya yatırıldı
Erdek’te yapılan aramada şahısların üzerinde uyuşturucu bulunduErdek’te yapılan aramada şahısların üzerinde uyuşturucu bulundu
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 17 Kasım Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:36
Öğle
12:43
İkindi
15:16
Akşam
17:39
Yatsı
19:03

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Cuma

Karapinar şifa eczanesi
Caycuma
Serhat eczanesi
Caycuma
Türkili eczanesi
Kilimli
Kampüs eczanesi
Kozlu
Mine eczanesi
Devrek
Sonnur eczanesi
Eregli
Ertur eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.