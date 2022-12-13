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Zonguldak'ta karganın garajın anahtarlarını alıp kaçması kameraya takıldı

13.12.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir karganın, garajın anahtarlarını alıp kaçması cep telefonuyla görüntülendi.

Zonguldak'ta karganın garajın anahtarlarını alıp kaçması kameraya takıldı

İlçeye bağlı Filyos Beldesi Fen İşleri Müdürlüğünde işçi çavuşu olarak çalışan Osman Yılgın, yaklaşık 6 aydır besledikleri "Karabaş" isimli verilen karganın garaja geldiğini fark etti.

Yılgın, masasına konan karganın görüntüsünü arkadaşına göndermek için cep telefonuyla çekim yaptığı sırada karga masanın üzerinde bulunan anahtarları alarak garajdan uzaklaştı.

Yılgın'ın "Karabaş, lütfen bırak." diye arkasından seslendiği karganın aldığı anahtarlar, daha sonra bulundu.

"İNSANLARA ALIŞIK, ONLARI ÇOK SEVİYOR"

Osman Yılgın, gazetecilere, mesai arkadaşlarıyla karganın peşinden koştuklarını, onu kum ocağında anahtarla oynarken bulduklarını söyledi.

Karabaş'ın beldenin maskotu haline geldiğini anlatan Yılgın, "Çok sevdiğimiz bir kargamız. Çarşıdaki kafeteryalara, kahvehanelere gidiyor. Oradan çay kaşıklarını çalıyor. Okey oynayan arkadaşların taşlarını alıyor. Bu karga insanları çok seviyor. Hemen hemen her gün geliyor. Ona biz burada ceviz, poğaça veriyoruz." dedi.

Garaj sorumlusu Aykut Yener de kargayı artık belediyenin bir "personeli" olarak gördüklerini aktararak, "Her gün bizi ziyaret eder. Hiç haberimiz yokken gelir, içeri girer. Yemeğini yer, suyunu içer gider. Acıkınca da tekrar geliyor. Filyos'un sevgilisi. Yaban hayatı yok bunda. İnsanlara alışık, diğer kargalarla hiç alakası yok." diye konuştu.

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Zonguldak Çaycuma karga anahtar

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