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Zonguldak'ta kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.02.2020 18:14 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Zonguldak'ta 3 yıl önce kaybolan kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.K. ile maktul Nesrin Koçaklı'nın (16) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık E.K, savunmasında suçlamaları kabul etmediğin belirterek, liman arkasında görüştükten sonra Koçaklı'nın orada kalmak istediğini söyledi.

Yeğeni M.K, Nesrin ve kendisinin liman arkasına yürüdüklerini iddia eden sanık E.K, "Yeğenim bizi tünelin girişinde bekledi, tünelin orada konuştuk. Nesrin'e ayrılmak istediğimi söyledim. Bunun üzerine Nesrin de beni sevmediğini, ayrılmak istediğini söyledi. Başka bir şey konuşmadık. Nesrin bizim gitmemizi, biraz daha kalacağını belirtti. Biz oradan ayrıldık, ayrıldıktan sonra eve gittim. Ertesi gün dayısı ve annesi evime gelerek bana Nesrin'i sordular. Ben yanımda olmadığını söyledim. Bu şekilde Nesrin'in kaybolduğunu öğrendim." diye konuştu.

Tanık M.K. ise liman arkası mevkisinde sanığın tek başına yanına geldiğini ve Nesrin Koçaklı'nın arkalarından geleceğini söylediğini ifade ederek, "Daha önceki buluşmalarımızda E.K. ve Nesrin'in ayrı ayrı yürüdükleri için şüphelenmedim. Bir süre sonra mahallede dolaşırken E.K. ile karşılaştım. Bana, 'Nesrin'in dayısından çok korktuğunu, eve giderse dayısının ikisini birlikte gördüğü için öldüreceğini söyleyerek, kendisini aniden denize attığını' söyledi. Bana, 'Bu konudan kimseye bahsetmememi, yoksa işin üzerime kalacağını' söyledi. Ben de korktum ve kimseye bir şey anlatmadım. Daha sonra polisler benimle görüştüğünde bildiklerimi anlattım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaelmas Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'nın Ocak 2017'de kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bulgulara ulaşmış, kent genelindeki kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından genç kızın kaybolduğu gün Zonguldak Limanı arkasında 20 yaşındaki E.K. ile görüştüğünü belirlemişti.

Ekiplerce geçen yıl 27 Haziran'da gözaltına alınan E.K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "kuvvetli suç" şüphesiyle tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, telefon kayıtlarında sanığın genç kızı öldürmüş olabileceği yönündeki beyanları ve tanıkların olayla ilgili anlatımlarından yola çıkılarak, Nesrin Koçaklı'yı denize attığı, boğulana ve gözden kaybolana kadar beklediğine vurgu yapılarak, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kaybolan kız arkadaşı Nesrin Koçaklı Zonguldak

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