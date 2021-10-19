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Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

19.10.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Erdal Aşkar'ın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kilimli ilçesi Kırat Mahallesi'ne getirildi.

Burada Aşkar için Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alındı.

Aşkar'ın cenazesi, Hacı Fatma Demir Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Aşkar'ın yakınlarının yanı sıra Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, madenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, olayla ilgili şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Kilimli ilçesi Güntepe mevkisinde dün ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si ekiplerce kurtarılmış, Aşkar'ın cesedi yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından çıkarılmıştı.

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