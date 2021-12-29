Zonguldak'ta midibüsün yayaya çarpması güvenlik kamerasında

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu midibüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı.

Çaycuma ilçesinde bir yolcu midibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan N.K'ye çarptı.

Midibüsün altında kalan kadın, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından N.K, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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