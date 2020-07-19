YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu

Zonguldak'ta sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

İlçeler arasında bulunan 2 kilometrelik kıyı şeridindeki plajlar ve mesire alanlarının yanı sıra Köseağzı mevkisindeki sahili dolduran vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Plajlara erken saatlerden itibaren gelen günübirlik tatilcilerden bazıları kumsalda çocuklarıyla oynadı, bazıları da serinlemek için denize girdi.

Ereğli Belediyesi Plaj Tesisleri sorumlusu Namık Şahin, AA muhabirine, 2 kilometrelik sahil şeridinde 12 cankurtaran ve 4 sağlık personelinin, 3 bot ve 1 jet ski ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı görev yaptığını söyledi.

Şahin, ilçeden, şehir ve yurt dışından vatandaşları sahil şeridinde misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ereğli Sevgi, Barış ve Dostluk Tesisleri'nde Bartın, Karabük, Düzce, Zonguldak, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgeleri ile yurt dışından gelen gurbetçilerimizi ağırlıyoruz. 7 gözetleme kulesinde görevli cankurtaranlar, bot ve jet skilerle, koordineli olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sabahın erken saatlerinden tesislerimizin kapanışına kadar görev yapıyor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan anonsların yanı sıra görevlendirilen personelin, vatandaşları maske takması, sosyal mesafeye uyması ve hijyen kurallarına dikkat etmesi konusunda uyardığını dile getiren Şahin, "Girişlerde gerekli dezenfektan işlemleri, ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. Gün boyu vatandaşlarımızın kullanım alanları belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor." dedi.

Bölgede görevlendirilen cankurtaranların 30 vakaya müdahale ettiğini anlatan Şahin, bunlardan 6'sına tıbbi müdahale gerçekleştirildiğini, herhangi can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Bu arada, yoğunluk nedeniyle Ereğli-Alaplı arasındaki kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Kütahya’da, ’Engel tanımıyor, balık tutuyorum’ etkinliği

Kütahya’da, ’Engel tanımıyor, balık tutuyorum’ etkinliği

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

İki yıllık MER Kolejinden LGS’de büyük başarı

İki yıllık MER Kolejinden LGS’de büyük başarı

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor kulübünden açıklama

"Saros'un akvaryumu" İbrice, normalleşme sürecinde hareketlendi

"Saros'un akvaryumu" İbrice, normalleşme sürecinde hareketlendi

Zonguldak Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:29
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:30
Yatsı
22:15

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

Yazıcı Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.