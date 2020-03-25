Zonguldak'ta tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tamir için çıktığı fabrika çatısında dengesini kaybederek düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Temel Demircan (46), Bölücek Mahallesi'nde demir çelik fabrikasında önceki gün tamir için çıktığı çatıda kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek iş makinelerinin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Demircan, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Demircan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

