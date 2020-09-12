YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Zübeyde Hanım’a kaldırım atağı

Zübeyde Hanım’a kaldırım atağı

ANKARA HABERLERİ  | 12.09.2020 09:09 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi ekipleri, Zübeyde Hanım mahallesinin kaldırımlarını yeniliyor.Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kaldırımlarda bakım ve onarım yapan Altındağ Belediyesi, bazı sokakları da baştan aşağı yeniliyor.

Altındağ Belediyesi ekipleri, Zübeyde Hanım mahallesinin kaldırımlarını yeniliyor.
Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kaldırımlarda bakım ve onarım yapan Altındağ Belediyesi, bazı sokakları da baştan aşağı yeniliyor. Kaldırımlardaki bozuklukları onaran ekipler, yaya kaldırımlarını yayalar ve engelli vatandaşlar için de daha güvenli hale getiriyor. Altındağ Belediyesinin çalışmaları vatandaşlardan tam not alıyor.

24 saat görev başındayız
Altındağ’ın her bölgesine hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını belirten Başkan Asım Balcı, “Kaldırım çalışmalarımızı yerinde inceledim. Ekiplerimiz 24 saat görev başında... Altındağlı hemşehrilerimizin sıkıntılarına çözüm bulmak için göreve geldiğimiz ilk günden beri durmadan çalışıyoruz. Altındağ’ın her bölgesinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen kaldırım yenileme işlemlerini yapıyoruz. İnşallah Altındağ’ın her noktasına hizmet götüreceğiz” dedi.

Vatandaş talepleri ilk sırada
Vatandaşlardan gelen taleplere ve ihtiyaçlara her zaman öncelik verdiklerinin de altını çizen Başkan Balcı, “Altındağ’da hiçbir mahalleyi birbirinden ayırmadan eşit bir şekilde hizmet götürüyoruz. Altındağımızın her noktasında ekiplerimiz çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyor. Onarımını yaptığımız ve yenilediğimiz yollar sayesinde, vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde evlerine gitmelerini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi
Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına Nihat Nurbaki atandı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına Nihat Nurbaki atandı
Vali Dağlı’ya Samsunspor Passolig kartı hediye edildi
Vali Dağlı’ya Samsunspor Passolig kartı hediye edildi

Ankara Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:20
Öğle
12:50
İkindi
16:22
Akşam
19:10
Yatsı
20:30

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Aylin Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Hande Eczanesi
Cankaya
İbrahim Ethem Eczanesi
Cankaya
Oran Gülay Eczanesi
Cankaya
Tohum Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
CHP Ankara’dan Polatlı sonrası Haymana çıkarması
CHP Ankara’dan Polatlı sonrası Haymana çıkarması
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ata Mahallesi’ne devasa park
Ata Mahallesi’ne devasa park
Arkadaşını getir, grup seks yapalım
Arkadaşını getir, grup seks yapalım
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.