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1 Mart vapur faciasını İzmit’te anılacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.02.2020 13:16 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, İzmit Körfezi’nde 1 Mart 1958’de yaşanan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenleri bir dizi programla anacak.İzmit Belediyesi, 1 Mart 1958’de İzmit Körfezinde çoğu öğrenci olmak üzere 600 yolcusuyla İzmit iskelesinden hareket ettikten sonra aniden çıkan fırtınaya yakalanarak batan Üsküdar Vapurunda hayatını kaybedenleri, düzenlenecek programlarla anacak.

İzmit Belediyesi, İzmit Körfezi’nde 1 Mart 1958’de yaşanan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenleri bir dizi programla anacak.
İzmit Belediyesi, 1 Mart 1958’de İzmit Körfezinde çoğu öğrenci olmak üzere 600 yolcusuyla İzmit iskelesinden hareket ettikten sonra aniden çıkan fırtınaya yakalanarak batan Üsküdar Vapurunda hayatını kaybedenleri, düzenlenecek programlarla anacak. Program kapsamında ilk olarak 1 Mart Pazartesi günü saat 10.30’da İzmit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve ardından saat 11.30’da bu yıl İzmit Ortaokulu’na çevrilen eski İzmit Lisesi binasında anma programı gerçekleştirilecek. Ardından marinaya yürünerek saat 12.00’de denize çelenk bırakılacak.

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