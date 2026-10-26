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Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz yakalanıp Türkiye'ye getirildi!

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında yeni gelişme yaşandı. Farklı suçlamalar nedeniyle aranan ve Türkiye'ye dönmemek için ülke ülke dolaşan Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalandı.

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz yakalanıp Türkiye'ye getirildi!

Hikmet Tuğsuz 2025 yılında Survivor'da finale sayılı zaman kala ayrılık kararı almıştı. Survivor Himet'in farklı suçlardan hakkından gözaltı kararı olduğu ortaya çıkmıştı.

45 milyon TL’yi bulan lüks villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamalarından hakkında 12 yıl hapis cezası iddiaları olan Survivor Hikmet, yıllardır Türkiye'ye dönmemek için ülke ülke dolaşıyordu.

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz yakalanıp Türkiye ye getirildi! 1

GÜRCİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, son bir ayda kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlunun 8 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Ülkeye getirilen arasında Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz da yer alıyor. Tuğsuz’un Gürcistan’dan ülkeye getirildiği öğrenildi.

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz yakalanıp Türkiye ye getirildi! 2

Hikmet Tuğsuz hakkındaki suçlamalar şöyle: Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, kasten yaralama, basit yaralama, iftira, kamu kurum ve kuruluşları, vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, cumhurbaşkanına hakaret...

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Hikmet Tuğsuz
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