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1 Mayıs İşçi Bayramı günü inşaattan düşen işçi yaralandı

BİLECİK HABERLERİ  | 01.05.2020 14:37 | Son Güncelleme

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramının yaşandığı gün Bilecik’te yapımı devam inşaatta yüksekten düşen bir işçi yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde özel bir firmaya ait olan inşaatta çalışan Aykut K.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramının yaşandığı gün Bilecik’te yapımı devam inşaatta yüksekten düşen bir işçi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde özel bir firmaya ait olan inşaatta çalışan Aykut K. (23) dengesini kaybederek toprak zemine düşerek, yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumun çekilen filmler sonrası netleşeceği öğrenildi.
Öte yandan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramında tatil yapamayarak çalışan işçinin yaralanması inşaatta çalışan diğer işçi arkadaşlarını derinden üzdü.

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Bilecik Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:53
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:02
Yatsı
21:32

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Sağlık Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
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