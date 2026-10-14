Anne Yarısı final mi yapıyor? İddialar yayıldı

NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı sezonun iddialı dizileri arasında yer alıyor. Burcu Özberk'in Zeynep karakteriyle ekrana döndüğü dizide Esra Dermancıoğlu, Cihangir Ceylan, Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen gibi isimler de yer alıyor.

Anne Yarısı ilk bölümde 3,13 ile yedinci, üçüncü bölümde ise Total'de beşinci sırada yer almıştı. Anne Yarısı'nın beklenen reytingleri alamaması final iddialarını beraberinde getirdi.

ANNE YARISI BİTİYOR MU?

Tuzlu Kahve ve Haysiyet gibi iddialı iki diziyle yarışan Anne Yarısı'nın final yapacağı iddiası X'te yayıldı.

Sosyal medyada "Biraz da şans verilmeli", "Ama belliydi", "Yazık olacak", "Bu Burcu da çok şanssız" yorumları yapıldı.



Ancak Anne Yarısı 13 Ekim akşamı ekrana geldi. İddialara göre dün akşam ekrana gelen dizinin reytingleri kararı belirleyecek. Yapımdan da henüz resmi bir açıklama yok...