YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. 1 metre 25 santimetre uzunluğunda ve bir kilogram ağırlığındaki pide 5 TL

1 metre 25 santimetre uzunluğunda ve bir kilogram ağırlığındaki pide 5 TL

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.05.2020 12:32 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde her gün 1 metre 25 santimetre uzunluğunda ve 1 kilogram ağırlığındaki pideye yoğun ilgi gösteriliyor.İlçede hizmet veren İzzet Akbulut’a ait fırın, 15 yıldır her ramazanda normalden daha uzun bir pide yaparak vitrininde sergiliyor.15 yıldır ekmek fabrikası işlettiğini belirten İzzet Akbulut, ’’Ramazan ayı pide ustalarının maharetini gösterdiği aydır.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde her gün 1 metre 25 santimetre uzunluğunda ve 1 kilogram ağırlığındaki pideye yoğun ilgi gösteriliyor.
İlçede hizmet veren İzzet Akbulut’a ait fırın, 15 yıldır her ramazanda normalden daha uzun bir pide yaparak vitrininde sergiliyor.
15 yıldır ekmek fabrikası işlettiğini belirten İzzet Akbulut, ’’Ramazan ayı pide ustalarının maharetini gösterdiği aydır. Biz 15 yıldır olduğu gibi alanında uzman ustalarımızla vatandaşlarımıza en ekonomik şekilde pide satmaya çalışıyoruz. Ürettiğimiz 1 kilogram ağırlığında ve 1 metre 25 santimetre uzunluğundaki özel pidemiz, sipariş üzeri yapılıyor ve yoğun talep görüyor. Tanesini 5 TL gibi son derece uygun fiyattan satığımız pidemiz, Altıntaş ovasında yetişen kaliteli buğdağlardan yapılıyor ve lezzeti dillere destandır. Biz 1 kilogram olan pidemizi zam yapmadan Ramazan ayı boyunca 5 TL’den satmaya devam edeceğiz’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Silopi’de fide ekimi başladı

Silopi’de fide ekimi başladı

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Kütahya Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:04
Yatsı
21:35

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Atakent Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.