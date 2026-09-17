‘Aşk-ı Memnu'nun ‘Arsen Halası' Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Kanal D'de yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran ‘Aşk-ı Memnu' dizisinde ‘Arsen Hala' karakterini canlandıran 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer yaşama veda etti..
Seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen kimliğiyle de bilinen Tuncer hayatını kaybetti.
Gülsen Tuncer (d. 20 Ekim 1945, Adana - ö. 17 Eylül 2026), Türk tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen.
Aşk-ı Memnu televizyon dizisinde 'Arsen Hanım' karakteriyle daha geniş kitlelerce tanınmıştır. İlk profesyonel gösterisini 1968 yılında Haldun Taner klasiği, başrolde Gülriz Sururi'nin oynadığı “Zilli Zarife” ile yapmıştır. Sanat hayatında 50 yılı aşkın süredir aktiftir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum