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‘Aşk-ı Memnu'nun ‘Arsen Halası' Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Arsen Hala' rolü ile hafızalara kazınan Gülsen Tuncer'den acı haber geldi. Uzun süredir tedavi gören usta oyuncu hayata gözlerini yumdu.

‘Aşk-ı Memnu'nun ‘Arsen Halası' Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
Mustafa Fidan

Kanal D'de yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran ‘Aşk-ı Memnu' dizisinde ‘Arsen Hala' karakterini canlandıran 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer yaşama veda etti..

USTA OYUNCUDAN ACI HABER: HAYATINI KAYBETTİ

Seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen kimliğiyle de bilinen Tuncer hayatını kaybetti.

‘Aşk-ı Memnu nun ‘Arsen Halası Gülsen Tuncer hayatını kaybetti 1

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer (d. 20 Ekim 1945, Adana - ö. 17 Eylül 2026), Türk tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen.

Aşk-ı Memnu televizyon dizisinde 'Arsen Hanım' karakteriyle daha geniş kitlelerce tanınmıştır. İlk profesyonel gösterisini 1968 yılında Haldun Taner klasiği, başrolde Gülriz Sururi'nin oynadığı “Zilli Zarife” ile yapmıştır. Sanat hayatında 50 yılı aşkın süredir aktiftir.

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Aşk-ı Memnu dizisi aşk-i memnu
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