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"1. Mustafa Cengiz Gazi Oyunları"nın açılış meşalesi yakıldı

10.03.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"1. Mustafa Cengiz Gazi Oyunları"nın açılış meşalesi yakıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları"nın açılış meşalesi yakıldı.

Şahinbey Spor Salonu'nda 7 Mart'ta başlayan organizasyonun resmi açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin spor şehri olduklarını söyledi.

Gaziantep'e son yıllarda spor alanında ciddi yatırımların yapıldığından anlatan Gül, "Bu adeta Gaziantep ölçeğinde bir olimpiyat organizasyonudur. Bu, şehrimize ve spora değer katar. Son 3 yılda 60'ın üzerinde tesis yapıldı bu kente. 172 bin öğrencimiz lisans çıkardı. Bu Türkiye ve dünya şartlarında önemli bir rekor." dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhitten Taşdoğan da Gaziantep'in geçmişte Türk sporuna önemli isimler kazandırdığını belirtti.

Gaziantep'in son yıllarda kente yapılan spor yatırımları ve yetiştirdiği sporcularla yeniden anılmaya başlandığını ifade eden Tandoğan, "İsimlere hala hafızalarda bulunan nice başarılara imza atmış sporcular bu salonlarda yetişti. Burada pırıl pırıl spora gönül vermiş gençlerimizi görüyorum. İnşallah sizlerden nice başarılı sporcular çıkacak. ben buna inanıyorum." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kente yapılan tesisleri anlattı.

Büyük geçmişi olan ve tarihi başarılarla dolu ecdadın torunları olduklarını dile getiren Şahin, "Mustafa Cengiz ağabeyi unutmamak ve unutturmamak için yeni Mustafa Cengizler yetiştirmek için buradayız. Bu salon yeni Mustafa Cengiz'ler yetiştirecek. Buna inanıyorum. Hepsinin gözlerinde o ışıltıyı görüyorum." ifadesini kullandı.

Merhum Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz de babasının Gaziantepli olmaktan her zaman gurur duyduğunu hatırlatarak, "Allah Gaziantep'in ayağına taş değdirtmesin. İnanın oturmuş babamı ayaklandırdınız kalbimde. Bu gazi şehir için gazide olunur şehitte olunur. Var olsun. Yeter ki yaşın Gaziantep." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Mustafa Cengiz'in ailesi organizasyonun meşalesini yaktı.

Kentte eğitim gören öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, toplam 15 branş ve 62 kategoride 7 bin 626 kişi yer alıyor. Etkinlik 23 Mart'a kadar devam edecek..

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