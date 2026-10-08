SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Montella'nın sonu an meselesi! İtalyanlar Arda Turan'ı yazdı

TFF'nin Montella ile yolları ayırma kararı aldığı öne sürüldü. İtalyan basınına göre yeni teknik direktör adayı Arda Turan.

Montella'nın sonu an meselesi! İtalyanlar Arda Turan'ı yazdı
Emre Şen

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), kötü giden sonuçların ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırma kararı aldığı öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan habere göre Montella'nın yerine düşünülen isim ise Arda Turan.

MİLLİLERDE BERBAT GİDİŞ

Montella nın sonu an meselesi! İtalyanlar Arda Turan ı yazdı 1

2026 Dünya Kupası'nda beklentilerin çok altında kalan A Milli Takım, ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta mücadele ettiği turnuvada yalnızca ABD'yi yenebildi ve gruptan çıkamadı. Ay-yıldızlılar UEFA Uluslar Ligi'nde de çıktıkları dört maçı kaybetti. Fransa, Belçika ve iki kez İtalya karşısında puan alamayan takımın bu sonuçları nedeniyle Montella son dönemde eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

MONTELLA'NIN GÖREVDEN ALINMASI AN MESELESİ

Montella nın sonu an meselesi! İtalyanlar Arda Turan ı yazdı 2

İtalyan basınından yansıyan habere göre Montella'nın görevden alınması an meselesi. Haberde federasyonun şimdiye kadar İtalyan teknik adama destek verdiği, ancak Dünya Kupası'ndaki başarısızlık ile Uluslar Ligi'ndeki üst üste yenilgilerin ardından ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. Bologna'da İtalya'ya 3-1 yenilen A Milli Takım'ın bu maçı, Montella'nın son karşılaşması olabilir. Böylece İtalyan teknik adam, kariyerindeki son milli maçına kendi ülkesine karşı çıkmış olacak.

915 BİN EURO TAZMİNAT

Montella nın sonu an meselesi! İtalyanlar Arda Turan ı yazdı 3

Haberde Montella'nın 915 bin euro tazminat alacağı da hatırlatıldı. Bu rakam, aylık 183 bin euro olan maaşın beş katına denk geliyor. İtalyan teknik adam, Haziran 2025'te 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar geçerli ve yıllık yaklaşık 2,2 milyon euro getirisi olan bir sözleşme imzalamıştı. Montella'nın ayrılışı planlanandan çok daha erken gerçekleşecek.

Eylül 2023'ten bu yana A Milli Takım'ın başında bulunan Montella, 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Son 7 maçın 6'sını kaybeden Montella, EURO 2024'te takımı çeyrek finale taşımış, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılımı da sağlamıştı.

YERİNE ARDA TURAN İDDİASI

Montella nın sonu an meselesi! İtalyanlar Arda Turan ı yazdı 4

Haberde Montella'nın yerine Arda Turan'ın geçebileceği iddia edildi. Shakhtar Donetsk'in başındaki 39 yaşındaki teknik adam, Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen, A Milli Takım'da 100 maça çıkan bir isim olarak biliniyor. Arda Turan'ın hem Shakhtar'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştıracağı da gelen bilgiler arasında.

YARINKİ TOPLANTIDA KARAR ÇIKABİLİR

Montella nın sonu an meselesi! İtalyanlar Arda Turan ı yazdı 5

Yarın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önderliğinde yapılacak toplantıda Montella konusunun da karara bağlanabileceği bildiriliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz operasyonu! Yeni sözleşme ve ciddi zam yoldaGalatasaray'da Barış Alper Yılmaz operasyonu! Yeni sözleşme ve ciddi zam yolda
Parkede kupa, ekranda tartışma! Maç sırasında kullandığı ifadeden dolayı Fenerbahçe'den özür dilediParkede kupa, ekranda tartışma! Maç sırasında kullandığı ifadeden dolayı Fenerbahçe'den özür diledi
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Arda Turan milli takım montella
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Çalıntı mı?

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Çalıntı mı?

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.