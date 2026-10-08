Montella'nın sonu an meselesi! İtalyanlar Arda Turan'ı yazdı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), kötü giden sonuçların ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırma kararı aldığı öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan habere göre Montella'nın yerine düşünülen isim ise Arda Turan.

MİLLİLERDE BERBAT GİDİŞ

2026 Dünya Kupası'nda beklentilerin çok altında kalan A Milli Takım, ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta mücadele ettiği turnuvada yalnızca ABD'yi yenebildi ve gruptan çıkamadı. Ay-yıldızlılar UEFA Uluslar Ligi'nde de çıktıkları dört maçı kaybetti. Fransa, Belçika ve iki kez İtalya karşısında puan alamayan takımın bu sonuçları nedeniyle Montella son dönemde eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

MONTELLA'NIN GÖREVDEN ALINMASI AN MESELESİ

İtalyan basınından yansıyan habere göre Montella'nın görevden alınması an meselesi. Haberde federasyonun şimdiye kadar İtalyan teknik adama destek verdiği, ancak Dünya Kupası'ndaki başarısızlık ile Uluslar Ligi'ndeki üst üste yenilgilerin ardından ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. Bologna'da İtalya'ya 3-1 yenilen A Milli Takım'ın bu maçı, Montella'nın son karşılaşması olabilir. Böylece İtalyan teknik adam, kariyerindeki son milli maçına kendi ülkesine karşı çıkmış olacak.

915 BİN EURO TAZMİNAT

Haberde Montella'nın 915 bin euro tazminat alacağı da hatırlatıldı. Bu rakam, aylık 183 bin euro olan maaşın beş katına denk geliyor. İtalyan teknik adam, Haziran 2025'te 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar geçerli ve yıllık yaklaşık 2,2 milyon euro getirisi olan bir sözleşme imzalamıştı. Montella'nın ayrılışı planlanandan çok daha erken gerçekleşecek.

Eylül 2023'ten bu yana A Milli Takım'ın başında bulunan Montella, 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Son 7 maçın 6'sını kaybeden Montella, EURO 2024'te takımı çeyrek finale taşımış, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılımı da sağlamıştı.

YERİNE ARDA TURAN İDDİASI

Haberde Montella'nın yerine Arda Turan'ın geçebileceği iddia edildi. Shakhtar Donetsk'in başındaki 39 yaşındaki teknik adam, Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen, A Milli Takım'da 100 maça çıkan bir isim olarak biliniyor. Arda Turan'ın hem Shakhtar'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştıracağı da gelen bilgiler arasında.

YARINKİ TOPLANTIDA KARAR ÇIKABİLİR

Yarın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önderliğinde yapılacak toplantıda Montella konusunun da karara bağlanabileceği bildiriliyor.