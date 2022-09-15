"1. Saros Yarı Maratonu", 18 Eylül'de koşulacak

EDİRNE (AA) - Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde yarı maraton koşulacak.
Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, 1. Saros Yarı Maratonu'na 18 yaşını doldurabilen herkesin katılabileceği belirtildi.
21 ve 10 kilometre parkurlarından oluşacak yarı maratonun 18 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Erikli sahilinde Erikli Hotel önünden start alacağı belirtilen açıklamada, başvuruların 'sarozyarimaratonu.com' internet sitesi üzerinden yapılabileceği kaydedildi.
500 sporcunun katılabileceği maratonda zamanlama çipiyle koşulacağı ve son başvuru tarihinin bugün olduğu ifade edildi.
Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Saros Körfezi'nin bölgenin önemli turizm merkezlerinden olduğunu belirtti.
Maratonun turizme ve spora katkıda bulunacağını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:
"Yeşil ile mavinin en mükemmel şekilde sergilendiği, orman ve sahillerinin tanıtıldığı, turizm açısından da bölgemize katkı sunulmasını düşündüğümüz ülkemizin tüm bölgelerinden, hatta komşu ülkelerden bile gelecek olan siz değerli sporcu ve sporseverlere hoşça ve unutamayacağınız bir etkinlik sunma gerekliliği duyduk."
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