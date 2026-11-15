Kutsi ile Sevda Sönmez evlendi!

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Levent karakteriyle ve Türk halkının gönlünde yer eden ünlü sanatçı Kutsi bir süredir aşk yaşadığı Sevda Sönmez ile hayatını birleştirme kararı aldı.

SON OLARAK TUZLU KAHVE’DE ROL ALMIŞTI

Oyunculuk performansı dışında seslendirdiği şarkılarla da hafızalarda iz bırakan ünlü sanatçı son olarak Tuzlu Kahve dizisine konuk olarak yeniden ekran karşısına geçmişti.

DÜĞÜN KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçının sade düğünü sosyal medyada paylaşılan karelerle birlikte gündem oldu. Organizasyonun küçük çaplı olması dikkat çekerken yakın çevresinin ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadığı görüldü.