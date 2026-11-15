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Kutsi ile Sevda Sönmez evlendi!

Bir dönem seslendirdiği şarkılarla ve ekranlarda sergilediği oyunculuk performasıyla geniş hayran kitlesine ulaşan ünlü sanatçı Kutsi bir süredir birlikte olduğu olduğu Sevda Sönmez ile evlendi.

Kutsi ile Sevda Sönmez evlendi!
Sariye Nur Dönmez

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Levent karakteriyle ve Türk halkının gönlünde yer eden ünlü sanatçı Kutsi bir süredir aşk yaşadığı Sevda Sönmez ile hayatını birleştirme kararı aldı.

Kutsi ile Sevda Sönmez evlendi! 1

SON OLARAK TUZLU KAHVE’DE ROL ALMIŞTI

Oyunculuk performansı dışında seslendirdiği şarkılarla da hafızalarda iz bırakan ünlü sanatçı son olarak Tuzlu Kahve dizisine konuk olarak yeniden ekran karşısına geçmişti.

Kutsi ile Sevda Sönmez evlendi! 2

DÜĞÜN KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçının sade düğünü sosyal medyada paylaşılan karelerle birlikte gündem oldu. Organizasyonun küçük çaplı olması dikkat çekerken yakın çevresinin ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kutsi evlilik
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