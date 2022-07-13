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  4. 1. Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu, 81 ilde eş zamanlı yapılacak

1. Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu, 81 ilde eş zamanlı yapılacak

13.07.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilk kez düzenlenecek koşu, her ildeki Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek 1. Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu, 81 ilde eş zamanlı yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez organize edilecek koşu, her ildeki Millet Bahçesi'nde tüm vatandaşlara açık olarak gerçekleştirilecek.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in öncülüğünde "Millet İle Koş Millet Bahçesi'nde Koş" sloganıyla yapılacak koşu, her ilde 15 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da başlayacak.

Başkent Ankara'daki yarış, Millet Bahçesi'nde iki tur halinde koşulacak.

TAF'ın destek verdiği yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya takdim edilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 1. Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu koşuyla birlikte 15 Temmuz'da canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle anacağız. Böylesine anlamlı bir günde bu organizasyonu yapmaktan dolayı gururluyuz. Umuyorum, tüm illerde bu önemli koşuya yüksek katılım olacaktır. Tüm bölgelerdeki il temsilcilerimizle yarışı en iyi şekilde tamamlamak için tüm olanaklarımızı seferber ettik. Biz de ekibimizle orada olacağız ve insanlarla birlikte koşacağız. Bu güzel günü en iyi şekilde yad edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarış organizatörü Erbay Kücet de tüm illerde hazırlıklarını tamamladıklarını ve koşuya Türk halkından büyük bir ilgi beklediklerini kaydetti.

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü türkiye atletizm federasyonu

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