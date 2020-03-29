10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

Türkiye’deki sayılı üniversitede bulunan ve son teknolojiyle desteklenen “Öğrenme Yönetim Sistemi”ne sahip olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yaklaşık 10 bin öğrencisine uzaktan eğitim imkanı sağladı. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, son dönemde teknolojiye yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkat çekerek, “Üniversitemiz, sahip olduğu altyapı ve dijital imkanlarla Türkiye’de uzaktan eğitimin en nitelikli verildiği üniversitelerin başında geliyor” dedi. İEÜ’nün “Akıllı Kampüs” aracılığıyla uygulamaya başlattığı sistem sayesinde, eş zamanlı olarak derslerini işleyen öğrenciler, sürece uyum konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamadı. Akademisyenler ile birlikte her gün ortalama 11 bin kişinin kullandığı sisteme, internet bağlantısının olduğu her yerden giriş yapılabiliyor. İzmir Ekonomili gençler, istedikleri zaman derslerini yeniden dinleme fırsatı bulurken, akademisyenleriyle de rahatlıkla iletişime geçebiliyor. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, dijital alandaki yenilikleri takip ederek son dönemde teknolojiye yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarını, bilgisayar sunucularını ve hafızalarını, internet altyapısını güçlendirdiklerini, yeni yazılımlar aldıklarını; bunun avantajını da “Uzaktan Eğitim” sürecinde gördüklerini belirtti.

“Bilgiye, hızlı ve kolay ulaşılıyor”

Türkiye’de, uzaktan eğitimi en nitelikli veren üniversitelerden biri olduklarını söyleyen Başkan Özgener, “Üniversitemizde, ‘Akıllı Kampüs’ adıyla teknoloji destekli eğitim modelimiz mevcut. Üniversitemiz, Türkiye’de sayılı üniversitenin sahip olduğu öğrenme yönetim sistemi ve ders video kayıt sistemine sahip. Üniversite olarak, online eğitim konusunda hazırlıklı ve deneyimli olduğumuz için süreci hızlıca koordine ettik. Gençlerimiz, bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşıyor. Son dönemde, öğretim teknolojilerine yaptığımız yatırımları artırdık. Bu alanda kendimizi geliştirdik. Geleceği öngörerek attığımız adımların karşılığını bu süreçte alıyoruz. Üniversitemizde, Amerika ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinin dijital alanda kullandığı teknolojiyi kullanıyoruz. Üniversitemiz, sahip olduğu altyapı ve dijital imkanlarla Türkiye’de uzaktan eğitimin en nitelikli verildiği üniversitelerin başında geliyor” dedi.

“Öğrencilerimiz çok memnun”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise, öğrencilerin derslerine sorunsuz devam ettiğini ve süreçten oldukça memnun olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aşkar, “Öğrencilerimiz, akademisyenlerimizin de yönlendirmesiyle hiçbir aksama olmadan eğitimini sürdürüyor. Öğrencilerimiz, interaktif ve eğlenceli bir ortamda derslerini işliyor. Akademisyenlere sorularını yöneltiyor. Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart’tan itibaren öğrencilerimizle görüşerek süreçle ilgili görüşlerini aldık. Gerekli düzenlemeleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bize oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Bundan sonra da böyle olacağından şüphe duymuyorum” diye konuştu.