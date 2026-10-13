Megan Fox yeni işi için sınırları zorladı! Abonelik ücreti istiyordu

Hollywood yıldızı Megan Fox son dönemde verdiği pozlarla adından söz ettiriyordu. Fox bunu işe de döktü. Dört çocuk annesi Fox, OnlyFans benzeri abonelik sistemiyle çalışan Subs adlı platforma katıldı.



Fox ayrıca OnlyFans'ın kurucu ortaklarından Tim Stokely ile iş birliği yaparak yeni platformun ortakları arasına da katıldı. Aylık 19,99 dolar abonelik ücreti isteyen Megan Fox'tan yeni pozlar da gecikmedi.

Oyuncu paralar içinde iç çamaşırıyla poz verip paylaşımlarına “2009’dan beri nazarı bolluğa dönüştürüyorum" notu düştü.

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Sosyal medyada Megan Fox'un fanları pozlara büyük ilgi gösterdi.