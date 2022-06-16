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10. Boğaziçi Film Festivali, 21 Ekim'de başlayacak

16.06.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10. Boğaziçi Film Festivali, 21 Ekim'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 10. yaşını kutlamaya hazırlanan "Boğaziçi Film Festivali", 21- 28 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır yüzde elli seyirci kapasitesine ev sahipliği yapan festival, bu yıl salonlarda tam kapasite olarak izleyicileri ağırlayacak.

Geçen yıl 1 Ocak'tan sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda yer alacak filmler, "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü" için jüri karşısına çıkarken, "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Kurgu" dallarında da çeşitli para ödülleri verilecek.

Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada, Akli Film tarafından para ödülüyle desteklenen "En İyi İlk Film Ödülü" ile" FİLM – YÖN En İyi Yönetmen Ödülü" ve Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından da desteklenen "FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü" de sahiplerini bulacak.

- Belgesel filmler, ayrı bir kategoride değerlendirilecek

Festivalin 10. yılına özel ilk kez uzun metraj belgesel başvuruları ayrı bir kategoride değerlendirmeye alınacak.

"Ulusal Kısa Belgesel Yarışması"nın kapsamı genişletilerek metraj sınırı olmaksızın tüm belgesel filmler, "Ulusal Belgesel Yarışması"na başvuru yapabilecek.

"Uluslararası Uzun Metraj", "Uluslararası Belgesel" ve "Uluslararası Kısa Kurmaca" film yarışmalarında yer alan tüm filmler, bu yıl da Türkiye'de ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

"Ulusal Kısa Kurmaca Film" ve "Uluslararası Kısa Kurmaca Film" olmak üzere iki farklı yarışma kategorisinde en iyi film ödüllerinin verileceği festival için süresi 20 dakikayı aşmayan deneysel, animasyon ve kurmaca filmler de başvurabilecek.

Festivalin kısa yarışma bölümlerinde yer alan tüm filmler, "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için de aday olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve TRT'nin kurumsal iş ortaklığı ile gerçekleşecek "10. Boğaziçi Film Festivali" başvuruları ve başvuru hakkındaki detaylar yakın zamanda Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından açıklanacak.

- Bosphorus Film Lab 22 - 26 Ekim tarihlerinde

Festivalin endüstriye yönelik etkinlikleri ve proje geliştirme bölümü olan Bosphorus Film Lab'a Pitching Platformu ve Work in Progress başvuruları alınacak.

TRT'in kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab'a yapım ya da fikir aşamasındaki film projeleri katılabilecek.

Pitching Platformu'nda yer alacak bir proje "TRT Ortak Yapım Ödülü"nü alırken bir proje de "Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü"nün sahibi olacak.

Work in Progress kapsamında yer alan projeler de "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü" ile "CGV Mars Dağıtım Ödülü "için sunumlarını gerçekleştirecek.

Festivale dair bilgi ve ayrıntılara "bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

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