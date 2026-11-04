Deniz Baysal'ın reklamı apar topar silindi! Sütyen detayı sosyal medyada gündem oldu

MYNET DETAY- Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Deniz Baysal bir markanın reklamında yer aldı. Reklamda tercih edilen bir kombinde oyuncunun sütyeni belirgindi. Bu durum fark edilince ilginç bir hamle yapıldı.

Deniz Baysal'ın yer aldığı reklam filmi paylaşıldıktan kısa süre sonra silindi. Sütyen izi kaldırılıp yeniden paylaşılan videoya ise yorumlar gecikmedi.

Deniz Baysal'ın fanları durumu fark edince "Vallahi rezalet, nasıl düşündüklerini bilmiyorum", "Sütyen izi göründü diye reklamı silip yeniden yüklemek nedir ya?", "Kadın bedeninden bu kadar mı korkuyorsunuz?", "Ne saçma etkileşimi de yok ettiler" yorumlarında bulundu.



AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Biz TRT Tabii'de bir iş çektik, Ayşe Şasa... Aslında ben onunla birlikte benim hayatım değişti. Ben İslâm tasavvufunu okumaya başladım ve bana çok iyi geldi. Başka kapılar açtı" demişti.