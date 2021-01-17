İzmir Büyükşehir Belediyesinin 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi anısına düzenlediği “10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri” proje yarışması sonuçlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’ndaki patlama ve patlamada hayatını kaybedenlerin anısına açtığı “10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri” proje yarışması sonuçlandı. 32 projenin başvurduğu yarışmada peyzaj mimarı Sezgin Karaman, mimar Baha Yurttaş ve Faruk Makuloğlu’ndan oluşan ekibin hazırladığı proje birinci oldu. Üç aşamalı bir değerlendirme sonucunda birinci seçilen proje ile Alsancak’ta Atatürk Caddesi ile Liman Caddesi’nin kesiştiği yerde bulunan Asteğmen Besim Bey Parkı’nın vatandaşların bir araya geleceği bir kamusal mekân olarak yeniden düzenlenmesini hedefliyor. 1 cm kalınlığında 103 çelik siluetin yer aldığı proje, 10 Ekim’de hayatını kaybeden 103 insanı merkezine alıyor. 103 kişinin geldikleri bölgeler ve yaşlarına göre ayrıldığı projede yaş arttıkça anıtların boyu uzuyor. Farklı boylardaki anıtların hayatını kaybedenlerin geldiği bölgelere göre bir araya getirildiği projede sonunda bir çember oluşuyor. Yitip gidenlerin dünyasını simgeleyen çember, bir hayat çemberi olarak ele alınıyor. 103 çelik anıt her biri kendine özel 103 ray üzerinde ziyaretçiler tarafından itilerek harekete geçiyor. Eylemin tek bir anında, patlamanın gerçekleştiği saat olan 10.04’te ise çelik anıtlar birleşip yanan bir alev silueti oluşturuyor. 103 ışık huzmesi zeminde ışık olarak ilerliyor ve bu ışıklar 10 Ekim’de ortadaki büyük ışığı aktif hale getiriyor. Bu eylem, her 10 Ekim’de tekrar ediliyor. Kazananların katılımıyla çevrim içi kolokyum ve temsili ödül töreni 18 Ocak günü saat 18.30’da yapılacak. Kolokyum bilgileri ve online sergi için www.izmirworkshop.org adresi ziyaret edilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 Ekim’de hayatını kaybedenleri anmak için bir eser ve anma alanı oluşturulacağını açıklamıştı. Bunun üzerine bir yarışma düzenlenerek 10 Ekim kayıplarını anacak ve adalet çağrısını hatırlatacak bir anıt ve anma yeri projesi açılmıştı.

10 Ekim 2015 günü saat 10.04’te Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve pek çok sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingi için Ankara Garı önünde toplanarak yürüyüş alanına ilerleyen gruplara Tren Garı kavşağında 3 saniye arayla DEAŞ terör örgütü tarafından iki canlı bomba saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda en küçüğü 8 yaşında olan 103 kişi yaşamını yitirirken, 450’den fazla kişi yaralanmış ve 30 kişi de engelli kalmıştı. Dava sonucunda 9 sanığa 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanığa da örgüt üyeliğinden hapis cezası verildi.

