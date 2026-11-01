Bir döneme damga vuran Kaan Girgin'in son hali gündem oldu

90'lı yıllarda rol aldığı yapımlarla hafızalara kazınan Kaan Girgin'in hayranlarını şaşırttı. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren 59 yaşındaki usta oyuncunun güncel görüntüsü sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda etkileşim almasıyla gündem oldu.

Bir dönemin tanınan oyuncuları arasında yer alan Kaan Girgin, uzun bir aranın ardından kamera karşına geçtiği bir görüntüyle yeniden gündem oldu. 59 yaşında olan usta oyuncunun sosyal medyada gündem olan fotoğrafı, gençlik yıllarıyla şimdiki halinin karşılaştırılmasına neden oldu.

YILLAR İÇİNDE KİLO ALMASI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada gündem olan paylaşımlarda Girgin'in yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekerken, oyuncunun zaman içerisinde saçlarının seyrekleşmesi ve kilo alması da dikkatlerden kaçmadı

REKLAM FİLMİ İLE ŞÖHRETİ YAKALAMIŞTI

Girgin, bir banka reklamında hayat verdiği "Bay Pardon" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmış ve geniş kitlelerce sevilmişti.

Reklam filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra rol aldığı "Ayrı Dünyalar" dizisiyle televizyon ekranlarının da sevilen isimleri arasına adını yazdırdı.